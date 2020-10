Notizie Milan – Ajer, il motivo del ‘non arrivo’

MILANO – Kristoffer Ajer, uno dei nomi sulla lista della dirigenza rossonera per rinforzare la difesa. Il centrale è stato a lungo inseguito dal Milan, nell’ultima sessione estiva di mercato e piace tutt’ora al Diavolo. Che se lo ritroverà contro questa sera, nella gara di Europa League, tra la squadra di Stefano Pioli e il Celtic. Eppure il Milan ci aveva provato davvero, ma la richiesta degli scozzesi è stato un muro, impossibile da superare. 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, troppi per le casse del club meneghino che ha dovuto desistere. Ovviamente nuovi assalti non sono da escludere, a gennaio, oppure l’estate prossima. Quando magari i biancoverdi abbasseranno le loro pretese. I rossoneri non hanno perso le speranze di arrivare al gigante norvegese. Ma non è ancora tutto