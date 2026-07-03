Il Milan sta valutando un nuovo rinforzo per la difesa: oltre a Goncalo Inacio, si fa nuovamente il nome di Mario Gila

Tra le priorità del club rossonero in questa sessione estiva di mercato, subito dopo l'acquisto di un attaccante, c'è l'obiettivo di trovare un difensore centrale. Numerosi sono i nomi e i profili esaminati in queste ore, alcuni dei quali legati alle esperienze passate del tecnico, mentre altri, come, erano già stati monitorati in precedenza dal Milan e sono tornati in considerazione di recente (come riportato da Sky ieri sera).

Questa voce su Mario Gila, difensore spagnolo che ha ancora un anno di contratto con la Lazio, viene confermata dal Corriere dello Sport questa mattina. Il giornale scrive: "Gila è in corsa con Inacio. Se il prezzo del portoghese non scenderà, il Milan si concentrerà su Mario". Si aggiunge poi un lungo sottotitolo: "Lo Sporting ha ridotto la clausola di 20 milioni e ora richiede 40: per i rossoneri sono ancora troppi. Il laziale interessa anche a Napoli e Atalanta".

Il Milan continua a cercare un nuovo difensore centrale, desiderando rafforzare la linea difensiva per mister Ruben Amorim. Il Milan ha fatto un'importante mossa per Mario Gila, difensore della Lazio. Il Napoli ha iniziato le trattative per tempo, cercando di ottenere un accordo verbale con il giocatore, ma ancora non c'è un'intesa con la Lazio, che richiede 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza. Ciò è dovuto al fatto che devono versare il 50% di una possibile futura vendita al Real Madrid. Negli ultimi tempi, il Milan si è fatto avanti con decisione. Ha avuto contatti con l'agente del calciatore: non ci sono ostacoli legati al contratto. Vedremo se il Milan presenterà un'offerta alla Lazio per anticipare il Napoli. Sicuramente il Milan si sta attivando per Mario Gila.