Piccinini: “Milan-Ajax del 2003? Commentarla è stata un’emozione incredibile”

MILANO – Lo storico successo del Milan contro l’Ajax in Champions League, il 23 aprile di 17 anni fa, fu commentato ai microfoni di Mediaset dal telecronista Sandro Piccinini. Quest’ultimo ha ricordato le emozioni di quella sera in un’intervista concessa al quotidiano Tuttosport: “È stata un’emozione pazzesca commentare quella sfida, ho provato grande trasporto emotivo. La partita si era messa male per il Milan, perché il gol del 2-2 arrivò a circa dieci minuti dal termine; l’urlo al gol di Tomasson fu liberatorio. C’è stato un attimo di terrore perché si temeva che ci fosse fuorigioco. Ho guardato subito l’assistente perché ho avuto paura. Anche Inzaghi, se non ricordo male, lo guardò immediatamente. Il timore era che il tocco di Tomasson potesse rovinare tutto, ma poi ho capito che era regolare. Ho abbracciato Aldo Serena che era accanto a me in postazione, anche perché c’era la certezza di almeno un’italiana in finale e l’avremmo raccontata proprio noi. Ricordo la gente che rimase dentro San Siro per tanto tempo a festeggiare”.

