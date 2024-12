De Paola: “Con l’Empoli una delle migliori prestazioni del Milan”

Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in merito alla prestazione del Milan contro l'Empoli

"Sono d'accordo, Milan convincente. Posiziono questa prestazione tra le migliori di quest'anno, se non la migliore in assoluto. Ha trovato continuità nell'arco di tutta la partita e rischiando pochissimo, contro un Empoli che non è una squadra di secondo livello, anzi: è una delle migliori difese del campionato. Vuol dire che i dettami di Fonseca stano avendo presa sui giocatori".