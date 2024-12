De Paola: “A gennaio sul mercato mi soffermerei sulla fase difensiva”

"Questo Milan ha alternative valide. Magari Okafor non ha la stessa qualità di Leao; Chukwueze ha qualità ma magari non al livello degli altri. Io mi soffermerei sulla fase difensiva, considerando come tra infortuni e squalifiche questo reparto stenti a trovare una sua quadratura. La coppia centrale titolare per me è Gabbia-Tomori".