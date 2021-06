Milan: spunta anche l’alternativa a Giroud, è una vecchia fiamma

Il Milan continua ad aspettare il via libera del Chelsea per Giroud, ma se non dovesse arrivare è stata individuata un'alternativa

L'intesa con Olivier Giroud è ormai stata trovata. Definiti anche gli ultimi dettagli del biennale (più opzione per il terzo) da 3,5 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno però ribadito ancora una volta agli agenti del francese che l'affare potrà andare poi in porto solo ad una condizione: il francese dovrà liberarsi gratis dal Chelsea. Il prolungamento unilaterale del 30 aprile scorso è stato fatto solo per evitare che il giocatore potesse trasferirsi gratis in qualche altra squadra di Premier League. Dunque il club londinese non dovrebbe avere problemi a liberarlo a zero per andare in Serie A.

Giroud e la situazione del reparto offensivo

Il via libera però tarda ad arrivare, ma il Milan non ha perso le sue speranze. L'attaccante resta in cima alle preferenze di Maldini e Massara, vista anche la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic e all'intervento chirurgico al ginocchio. C'è però un 'incognita legata agli Europei, che spiega come i tempi per vedere il giocatore a Milanello potrebbero allungarsi se la Francia dovesse arrivare in fondo alla competizione. Una situazione che non premetterebbe al giocatore di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, salterebbe quindi la preparazione con i rossoneri.

Alternativa Jovic

Nonostante questo, però, Maldini e Massara restano ottimisti. Anche se la punta non si è ancora liberata dal Chelsea e questo potrebbe arrivare solo dopo gli Europei. Ma se l'operazione dovesse saltare il Diavolo avrebbe anche individuato il possibile sostituto, l'alternativa. Si tratta di Luka Jovic, secondo quanto riporta Tuttosport. Un nome a lungo inseguito dai rossoneri in passati, ma mai arrivato a Milanello. E' fuori dai progetti di Carlo Ancelotti, tornerà a Madrid dopo il prestito in Germania, all'’Eintracht Francoforte. Con i Blancos sono in piedi diverse trattativa, da Brahim Diaz a Odriozola, fino ad arrivare a Ceballos. Il serbo potrebbe essere il prossimo nome che le due società tratteranno.