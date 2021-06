News Milan – Possono arrivare 50 milioni: cosa vuole farci Maldini

Viaggia spedito il lavoro della dirigenza rossonera in vista della prossima stagione. Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis hanno un solo obiettivo. Regalare a Pioli una squadra migliore, più forte e attrezzata rispetto a quella dello scorso anno. C'è una Champions da giocare e top club europei da affrontare. Vietato sfigurare, consentito invece sognare in grande. I ragazzi di Pioli sono già riusciti quest'anno a far sognare i propri tifosi: circa 20 giornate in testa alla classifica di serie A dopo tanti anni, non si dimenticano. La loro gioventù può spingerli facilmente oltre i propri limiti. Ma un aiuto dal mercato, certo farebbe comodo. Ecco allora la strategia che vorrebbe mettere in atto la società rossonera<<<