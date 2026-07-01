Quando la stagione volgeva al termine, poco prima dell'inizio della sua avventura mondiale con il Portogallo, Rafael Leao ha espresso chiaramente la sua intenzione di lasciare il Milan durante l'estate, probabilmente sperando di avere un ruolo più centrale nella competizione. Tuttavia, l'attaccante rossonero ha trovato spazio con il CT Roberto Martinez in un ruolo marginale: mai titolare e con massimo 20 minuti di gioco, con un solo gol segnato al termine di un match contro l'Uzbekistan. Perciò, risulta difficile ricevere proposte concrete.

Poche offerte per il portoghese

Braglia su Ramos

Oggi, la Gazzetta dello Sport analizza la situazione di. Il calciatore lusitano sperava che il Mondiale potesse fungere da trampolino verso alcuni club interessati a acquistarlo. Tuttavia, al momento, la situazione non si è evoluta, come sottolinea il quotidiano questa mattina: "Leao lasciato ai margini. Mondiale da riserva e poche proposte". Nel sottotitolo, viene aggiunto: "In Portogallo Rafa è un'alternativa e le sue parole di congedo dal Milan non hanno portato offerte da grandi squadre". Al termine del torneo, avrà un colloquio con Amorim e il suo futuro sarà più chiaro.Il Milan è ancora molto impegnato nel mercato, ma il piano della squadra trascende il semplice ingresso di nuovi atleti. Oltre all'ingresso di, i dirigenti stanno lavorando per creare una rosa in grado di garantire stabilità, qualità e ampiezza per tutta la durata della stagione.

Ci sono ancora vari elementi da chiarire, inclusi possibili cessioni, rinnovi di contratti e la valorizzazione dei giovani talenti del settore giovanile. Ogni decisione verrà presa con l’intento di fornire all’allenatore un gruppo competitivo. Nel frattempo, il club segue con attenzione le dinamiche di mercato e porta avanti numerose trattative con altre squadre. Dato che il periodo di mercato è ancora lungo, non si escludono ulteriori operazioni nelle settimane a venire.

Simone Braglia, intervenendo su TMW Radio, ha commentato su Gonçalo Ramos: "L'acquisto per la Serie A, considerando la qualità inferiore, è decisamente buono. Non vale il prezzo che è stato pagato, se le cifre sono corrette. Al Milan manca un’identità e mi auguro che riesca a trovarla. Soprattutto, mi auguro che alcuni giocatori vogliano rimanere o meno. "