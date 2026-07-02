Questa mattina, presso Casa Milan, si è svolta una riunione tra i rappresentanti di Christian Comotto e il nuovo consiglio di amministrazione del Milan. Secondo quanto riportato dai i media locali, durante questo incontro è stato rivelato che Ruben Amorim intende portare con sé il giovane classe 2008 per valutarlo durante il ritiro, per poi decidere se inserirlo stabilmente in prima squadra o inviarlo in prestito per un altro anno.

Nella stagione passata, Comotto ha giocato per lo Spezia, un club retrocesso in Serie C dopo un anno difficile. Per il centrocampista rossonero, tuttavia, l'esperienza in Liguria è stata piuttosto proficua, nonostante la delusione, avendo collezionato 30 presenze tra Serie B e Coppa Italia, per un totale di 1350 minuti di gioco.

Sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso della sorprendente notizia di mercato condivisa dal collega Luca Bianchin, riguardante un tentativo del Milan di acquisire Virgil Van Dijk. Ecco le sue dichiarazioni.

"La ROOF è aperta a discutere con il Milan riguardo a un possibile trasferimento. Il calciatore è disponibile al dialogo, la proposta lo intriga. Per quanto riguarda il suo stipendio, attualmente guadagna 13 milioni all'anno, il Milan potrebbe organizzarlo in questo modo: offrendogli 6-7 milioni all'anno per tre anni, garantendogli così un contratto fino al 2029, il che gli consentirebbe di guadagnare di più. Non penso che qualcun altro possa offrirgli 13 milioni il prossimo anno. Questa è la situazione di Van Dijk riguardo al suo stipendio. Il Milan sarebbe anche disposto a investire tra 30 e 40 milioni per un giocatore il cui contratto scade il prossimo anno. "