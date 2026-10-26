Ruben Loftus-Cheek ha giocato meno di venti minuti a Udine e rischia di pagarli per un mese abbondante. Gli esami di oggi hanno evidenziato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Una data per il rientro ancora non c’è: il centrocampista verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra due settimane, quando sarà più chiaro il grado della lesione e si deciderà come impostare il recupero. Per ora la forbice va da due a otto settimane.

Il problema è arrivato nel finale della partita vinta 2-0 al Bluenergy Stadium. Amorim lo aveva mandato in campo al 73' al posto di Hutchinson. Al 90' l’inglese ha avuto anche la palla buona, lanciato da Pulisic, ma si è fatto rimontare prima di calciare. Un minuto dopo ha lasciato il campo e al suo posto è entrato Comotto. Domenica però il muscolo ha solo ceduto del tutto. Loftus-Cheek non stava bene già dopo la trasferta di Europa League a Bournemouth, persa 3-0 giovedì scorso. Con l’infermeria piena ha scelto di restare a disposizione lo stesso.

Il calendario delle prossime due settimane è fitto e lui lo guarderà da fuori. Salterà Milan-Bologna di mercoledì, il derby con l’Inter di sabato 31 ottobre, Milan-Ferencváros del 5 novembre e la trasferta di Genova dell’8. Poi c’è la sosta per le nazionali, che gli dà tempo. Se i controlli parleranno di una lesione di basso grado, l’obiettivo realistico è Milan-Frosinone del 22 novembre. Nell’ipotesi peggiore si arriverebbe a fine dicembre, e il suo 2026 potrebbe chiudersi qui. Un anno già segnato a febbraio dalla frattura alla mascella rimediata contro il Parma, che lo aveva tenuto fuori otto settimane. Per Amorim il conto degli assenti continua a salire. Gabbia è fermo per una lesione al flessore sinistro con interessamento del tendine, Saelemaekers è stato operato alla caviglia. Rabiot, Gila, Moreira e Chukwueze hanno acciacchi più leggeri, il portiere Terracciano un trauma alla spalla.