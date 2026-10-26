Il successo contro l'Udinese ha restituito fiducia al Milan dopo la delusione europea contro il Bournemouth. La vittoria per 0-2 in Friuli ha permesso ai rossoneri di ripartire in campionato e di agganciare la Roma al terzo posto in classifica. Una risposta importante, apprezzata anche da Gerry Cardinale, che ha commentato la prestazione della squadra e il lavoro di Ruben Amorim ai microfoni di Sky Sport.

Cardinale elogia la reazione della squadra

LE PAROLE – “La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi”.

Cardinale si fida di Amorim: apprezzate le scelte del tecnico

Nel suo intervento, Cardinale ha riservato parole positive anche a Ruben Amorim, soffermandosi sulla gestione delle rotazioni e delle sostituzioni.

IL COMMENTO – “Ruben ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa”.

Milan, ora il Bologna prima del derby contro l'Inter

La vittoria di Udine rappresenta un punto di ripartenza, ma il calendario non concede pause. Amorim dovrà preparare la sfida contro il Bologna cercando di mantenere la competitività mostrata in Friuli e sperando di recuperare qualche giocatore dall'infermeria.

Successivamente, tutta l'attenzione si sposterà sul derby contro l'Inter, una partita che può offrire indicazioni importanti sulle ambizioni rossonere. Il Milan vuole dare continuità ai risultati in campionato e le parole di Cardinale confermano l'apprezzamento della proprietà per la risposta della squadra e per il lavoro dell'allenatore portoghese.