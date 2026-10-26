Il Milan convince dopo la vittoria per 0-2 sul campo dell’Udinese e riceve gli apprezzamenti di Alessandro Costacurta. L’ex difensore rossonero, oggi opinionista, è intervenuto a Sky Sport per analizzare la prestazione della squadra di Ruben Amorim, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento mostrato dai giocatori e sulla continua spinta offensiva.

Costacurta ha riconosciuto segnali incoraggianti nel percorso del Milan, pur invitando a non considerare ancora i rossoneri una squadra da scudetto. Secondo l’opinionista, infatti, è ancora presto per stabilire le reali gerarchie del campionato, ma il gruppo sta dimostrando di avere prospettive interessanti.

Milan, Costacurta analizza la squadra di Amorim: le parole dopo Udine

IL COMMENTO – “Io vedo dei giocatori che seguono il proprio allenatore in una maniera davvero particolare. Mi piace l'attitudine che hanno in campo. Non vedo ancora, però, una squadra da Scudetto: credo che ce ne siano un paio davanti in questo momento, ma è veramente molto presto e questa resta una formazione che promette molto bene. Questo è quello che vedo io: una squadra che promette. Tanta corsa in avanti. Quello che noto io è proprio tutta questa spinta offensiva, non solo quando bisogna recuperare palla, ma anche nello sviluppo senza palla. Io credo che questa sia la grande differenza mostrata finora: vanno, vanno, vanno continuamente”.