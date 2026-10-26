Nuova tegola per il Milan: Ruben Loftus-Cheek ha riportato una lesione al muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista inglese dopo il problema accusato nella sfida di campionato contro l’Udinese hanno confermato l’infortunio. Per valutare l’evoluzione del quadro clinico, il club rossonero ha programmato un nuovo controllo tra due settimane.

I tempi di recupero

L’infortunio costringerà Loftus-Cheek a fermarsi proprio in una fase particolarmente intensa della stagione. Il centrocampista non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la partita infrasettimanale contro il Bologna e salterà anche il derby contro l’Inter, in programma il 31 ottobre.

Per stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero bisognerà attendere il prossimo esame di controllo. Saranno infatti l’evoluzione della lesione e la risposta alle terapie a determinare quando il giocatore potrà tornare progressivamente ad allenarsi con il gruppo.