Il Milan prepara la sfida contro il Bologna a San Siro: Ruben Amorim non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia della partita.
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Archiviata la vittoria contro l’Udinese, il Milan è già concentrato sul prossimo impegno di campionato. Mercoledì, a San Siro, i rossoneri affronteranno il Bologna in una sfida importante per dare continuità al successo conquistato in Friuli. Alla vigilia della partita, però, non è prevista la consueta conferenza stampa di Ruben Amorim.
Milan-Bologna, Amorim non parlerà alla vigilia
Nella giornata di domani, martedì, il tecnico portoghese non incontrerà i giornalisti nel tradizionale appuntamento prepartita al centro sportivo rossonero. Amorim parlerà dunque direttamente mercoledì, giorno della sfida contro i rossoblù, intervenendo prima e dopo la gara.
Per il Milan si apre così una nuova settimana ricca di impegni, con l’obiettivo di sfruttare il momento positivo dopo il successo per 0-2 sul campo dell’Udinese. La squadra tornerà a concentrarsi sulla preparazione della partita contro il Bologna, con la volontà di confermare quanto di buono mostrato nell’ultima uscita.
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