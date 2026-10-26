Il Milan attende aggiornamenti sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek dopo il problema fisico contro l’Udinese. Il centrocampista è da valutare per il Bologna.
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan si gode la vittoria conquistata sul campo dell’Udinese, ma deve fare i conti con una nuova situazione da monitorare in infermeria. Ruben Loftus-Cheek è infatti sotto osservazione dopo il problema fisico accusato nel finale della partita vinta 0-2 dai rossoneri.
Una notizia che tiene in apprensione Ruben Amorim, chiamato a preparare la sfida contro il Bologna con pochissimo tempo a disposizione. Mercoledì 28 ottobre il Milan tornerà in campo a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A, prima di affrontare l'Inter nel derby di sabato 31 ottobre.
Loftus-Cheek si sottopone agli esami: Bologna a rischio?
Il centrocampista inglese ha accusato un problema durante gli ultimi minuti della gara contro l'Udinese, lasciando il campo prima del fischio finale. Una situazione che ha spinto lo staff rossonero a programmare gli accertamenti necessari per chiarire le sue condizioni.
Al momento, la disponibilità di Loftus-Cheek per la partita contro il Bologna resta da valutare. Soltanto dopo gli esami sarà possibile avere indicazioni più precise sui tempi di recupero e sulle possibilità di vederlo nuovamente a disposizione dell'allenatore.
Amorim attende risposte dall'infermeria in vista del Bologna
L'eventuale assenza di Loftus-Cheek rappresenterebbe un'ulteriore complicazione per Amorim, che deve già gestire una situazione delicata sul fronte degli indisponibili. Il Milan spera di recuperare alcune pedine importanti in vista dei prossimi impegni, ma il calendario non concede pause.
L'attenzione è quindi rivolta agli aggiornamenti sulle condizioni di Loftus-Cheek. Gli accertamenti chiariranno il quadro e permetteranno allo staff tecnico di valutare le scelte per la prossima partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA