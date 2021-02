Milan, è tempo di rinnovi contrattuali. Ecco tutte le situazioni in ballo

MILANO – Il Milan continua a sognare lo Scudetto. Il successo ottenuto sul campo del Bologna ha permesso alla squadra di Pioli di salire a quarantasei punti, consolidando il proprio primato in classifica e conservando due lunghezze di vantaggio sull’Inter. Chiusa la sessione di mercato, la dirigenza meneghina è tornata a lavorare sui rinnovi lasciati in sospeso. Attualmente, infatti, i contratti di tre titolarissimi sono ancora in scadenza il 30 giugno: Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Il Milan, ovviamente, non vuole perderli a costo zero e farà di tutto per scongiurare questo pericolo.

Gigio e il suo procuratore, Mino Raiola, battono cassa per un sostanzioso aumento di stipendio. Il portiere attualmente guadagna 6 milioni di euro e, secondo le ultime indiscrezioni, la richiesta si aggirerebbe attorno ai 10 milioni a stagione. Il Milan, dal canto suo, ha offerto inizialmente un aumento di un milione, ma serve un ulteriore sforzo. E’ probabile che l’intesa sarà raggiunta con un ingaggio da 8 milioni stagionali e resta ancora da capire se verrà inserita una clausola rescissoria.

Per quanto riguarda Calhanoglu, nelle ultime settimane si sono abbassate le richieste del fantasista turco e del suo agente Gordon Stipic. Hakan attualmente percepisce un ingaggio da 2,5 milioni, con il Milan che da tempo ha offerto un aumento del 40%. La richiesta iniziale del giocatore era di 7 milioni, ma nel frattempo sono stati fatti passi avanti nella trattativa. Le parti si sono venute incontro e a 5 milioni, più eventuali bonus, si potrebbe raggiungere la tanto attesa fumata bianca.

Ibrahimovic, così, come Donnarumma, fa parte della scuderia di Mino Raiola. In questo caso, però, i tempi per il rinnovo sembrano essere più lunghi. Probabilmente se ne riparlerà direttamente a fine stagione. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<