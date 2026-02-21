Verso Milan-Parma: chi accanto a Leao in attacco? Il punto

Focus sulle scelte di Allegri in attacco per Milan-Parma: chi giocherà accanto a Leao tra Nkunku, Loftus-Cheek, Fullkrug e Pulisic?

Siamo alla vigilia di Milan–Parma e, a livello di probabile formazione iniziale rossonera, siamo a buon punto per dieci undicesimi. È invece molto difficile prevedere chi sarà scelto per partire dall’inizio accanto a Rafa Leao in attacco.

Riassumendo brevemente la situazione degli altri reparti: scelte abbastanza obbligate in difesa. Con Pavlovic out, i tre saranno Tomori, Gabbia e De Winter. Sulle fasce ci sarà il rientro di Saelemaekers a destra, mentre a sinistra possibile nuova chance per Estupinan. I tre di centrocampo dovrebbero essere invece Modric, Rabiot e Jashari.

È in attacco che iniziano i dubbi, con Allegri che, in attesa del rientro di Gimenez, ha comunque quattro attaccanti a disposizione. In più c’è Loftus-Cheek, che il tecnico ha schierato più volte in posizione avanzata e che nelle ultime uscite ha fatto anche molto bene. Sicuro del posto sembra essere Rafael Leao, in netto miglioramento dopo i problemi al pube e a segno nell’ultima sfida col Como: difficile pensare che Allegri possa rinunciare a lui dall’inizio. Per l’altro posto sono in quattro per una maglia: Nkunku, Loftus-Cheek, Fullkrug e Pulisic.

Il dubbio in attacco: quattro opzioni per Allegri

Partendo da Loftus, secondo le indiscrezioni di qualche giorno fa, prima di fermarsi per una gastroenterite, contro il Como sarebbe dovuto partire lui dall’inizio con Leao. Allegri potrebbe quindi riproporre questa idea.

La conferma di Nkunku dal 1’sarebbe forse la scelta più logica, ma viste le caratteristiche di un avversario come il Parma, che difende molto basso, potrebbe esserci una chance dall’inizio per Fullkrug, l’acquisto del mercato di gennaio. Ultimamente, anche complice un rigore sbagliato a Pisa, si è un po’ perso e il tecnico potrebbe concedergli la prima da titolare a San Siro. In cerca di riscatto e con tanta voglia di tornare al gol per meritarsi la riconferma a fine stagione, quella di domani ha tutte le carte in regola per essere la gara adatta per il tedesco. Anche se ormai abbiamo capito che Allegri lo preferisca più a partita in corso, per le sue caratteristiche da giocatore d’area, utile per far salire la squadra in caso di vantaggio o per cercare un gol in un eventuale forcing finale.

Leggermente defilato per una maglia da titolare invece Pulisic, da poco rientrato da alcuni fastidi fisici. Prima del Como, Allegri aveva detto che aveva 15-20 minuti nelle gambe: domani ci si aspetta una mezz’ora circa per lui o poco più. L’americano va recuperato al 100% in vista del derby. Staremo a vedere che cosa deciderà di fare mister Allegri.