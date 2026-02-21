Milan, il punto sulle condizioni di Pavlovic: rientro per il derby?

Aggiornamenti sulle condizioni di Strahinja Pavlovic dopo l’infortunio rimediato contro il Como: tempi di recupero e possibile rientro.

L’infortunio rimediato dal difensore rossonero Strahinja Pavlovic nel match infrasettimanale contro il Como lo costringerà a saltare la gara di domani contro il Parma. Il fattore positivo è che, fortunatamente, non ci sono fratture alla gamba e il recupero non dovrebbe essere troppo lungo. La botta ricevuta dal giocatore del Como Van der Brempt, nemmeno sanzionata con il cartellino giallo, gli ha causato un brutto versamento: finché non sarà completamente riassorbito, Pavlovic non potrà riprendere normalmente l’attività. Nella giornata di ieri a Milanello ha già iniziato le terapie ed effettuato anche un lavoro personalizzato. Si punta ad averlo a disposizione almeno per la panchina già nella gara della prossima settimana contro la Cremonese, ma tutto dipenderà dalla velocità con cui la gamba assorbirà il colpo.

Versamento da riassorbire, derby nel mirino

Fondamentale sarà invece averlo a disposizione e pronto per giocare nel derby, in programma tra due settimane, l’8 marzo: ci si aspetta che per quella data possa aver recuperato al 100%. Nel frattempo, domani il suo posto come braccetto sinistro lo prenderà Koni De Winter, insieme ai soliti Gabbia e Tomori.