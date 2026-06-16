Dopo aver risolto la situazione legata all'allenatore con l'arrivo di Ruben Amorim, il Milan è adesso impegnato a definire la nuova direzione della società. Non è un segreto che Gerry Cardinale desideri affidare il controllo dell'area tecnica a Markus Krosche, attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte. Nella giornata di ieri, Mathias Beck, presidente del club e del consiglio di sorveglianza dell'entità tedesca, ha dichiarato: "Nessuno dal Milan ci ha contattato riguardo a Markus Krosche. Inoltre, non abbiamo ricevuto alcuna notizia che suggerisca che voglia lasciare il suo posto prima della scadenza del contratto nel 2028".

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, per liberare Krosche, l'Eintracht si aspetta che il Milan versi un'indennità compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro. Il dirigente tedesco avrebbe l'intenzione di portare con lui al Milan anche il suo collaboratore Timmo Hardung per il ruolo di direttore sportivo (a condizione che non disponga della qualifica necessaria, in quel caso il ds ufficiale sarebbe Donato Lomonte, attualmente responsabile dell'area scout del Diavolo).

Matteo Moretto, nel suo intervento su YouTube nel canale di Fabrizio Romano, ha fornito alcuni aggiornamenti sul Milan, che ha scelto il suo nuovo allenatore e sta cercando di finalizzare presto anche l'arrivo del nuovo capo dell'area tecnica

"Il Milan ha deciso definitivamente per l'allenatore, che sarà Ruben Amorim al 100%, e la firma arriverà a breve. Il tecnico portoghese non è previsto oggi a Milano, ma firmerà comunque questo contratto di due anni più uno nelle prossime ore. Non è un contratto di tre anni, bensì di 2+1. Quindi il Milan ha risolto la questione del tecnico, ma rimane da sistemare la parte relativa alla direzione".

"Parliamo adesso di Markus Krosche: il Milan ha organizzato l'arrivo di Amorim con il tedesco, che ha dato il suo consenso per affidare la panchina milanista al tecnico portoghese. Le trattative tra il Milan e Krosche riguardano già documenti, e l'accordo tra le parti è già a buon punto, con un'intesa verbale esistente. Recentemente, l'Eintracht Francoforte ha fornito la sua versione della situazione, ma resta da vedere quanto di ciò che dicono sia strategia e quanto sia verità. È chiaro che il club tedesco è infastidito da certe informazioni emerse. Ci sarà da vedere come evolverà la situazione dall'angolo dell'Eintracht, ma tra il Milan e Krosche è tutto sistemato, e rimane solo da definire l'indennizzo, che, a quanto risulta, sarà notevolmente inferiore ai 7 milioni di euro di cui si parla. Questa è una trattativa che il Milan spera di concludere".