La luce infondo al tunnel inizia ad avere una forma ed un colore. La squadra rossonera di Milano sembra essere vicinissima a mettere a referto un colpo importante ed assicurarsi le prestazioni del suo nuovo direttore sportivo. La firma di Ruben Amorim pare essere cosa fatta e di conseguenza l'inizio di questa settimana ha portato delle novità importanti che costruiscono la società per la stagione sportiva che verrà. Una firma importante anche in dirigenza quella di Markus Krosche, anche se resta ancora qualcosa da formalizzare prima di poter definire chiusa questa trattativa. Ecco tutti i dettagli sull'affare che sta portando in quel di Milano il nuovo direttore.

Krosche pronto per diventare rossonero

AC Milan owner Gerry Cardinale and Zlatan Ibrahimovic

La scelta di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic è ricaduta su un direttore che con l'Eintracht Francoforte si è tolto parecchie soddisfazioni nel corso di questi anni. Un D.S. capace di generare profitti da milioni e milioni di euro con l'ipervalutazione dei talenti presenti nella rosa. Cosa manca prima dell'annuncio ufficiale? Al momento solo il versamento dei sette milioni di indennizzo che la società tedesca richiede per liberare anticipatamente il suo dipendete dal contratto in essere. Una trattativa non scritta, ma che il Milan conta di chiudere il prima possibile.

Il prossimo passaggio

Saranno, visto che c'è una rosa da sistemare sia in entrata che in uscita. Famosi i mal di pancia di Rafa Leao che di settimana in settimana sta continuando a creare problemi al club. Adesso non resta che cercare di trovare una soluzione per tutti gli scontenti ed iniziare a costruire una squadra che possasenza grandi colpi di scena.è quello di vivere una stagione completamente differente da quella appena trascorsa, con un crollo finale inaspettato.