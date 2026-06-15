Il Milan ha deciso la sua guida tecnica per la stagione che verrà. Proprio in questi istanti è arrivato l'Here We Go di quello che è il giornalista ed esperto di calciomercato più importante: Fabrizio Romano. Queste le dichiarazioni integrali: "Breaking: Ruben Amorim al Milan come nuovo tecnico, HERE WE GO". Un nuovo ciclo inizia in questi istanti e lo si farà con un coach che va a caccia del riscatto dopo un'esperienza tutt'altro che positiva con il Manchester United. Non possiamo fare altro che andare a vedere i dettagli del contratto che hanno portato in quel di Milano uno dei tecnici più in voga del panorama calcistico Mondiale fino a qualche stagione fa.

L'accordo tra il Milan ed Amorim

Ruben Amorim

Una corsa serrata che è durata più di qualche settimana e che lo ha visto entrare a gamba tesa per vincere definitivamente. Il tecnico che ha guidato e vinto tutto in madre patria con lo Sporting Lisbona è pronto per iniziare una nuova avventura. La base dell'accordo non è ancora stata resa nota, ma salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe trattarsi di un affare che vedrà il coach Luisitano sulla panchina del Milan per le prossime tre stagioni. Un vero e proprio nuovo ciclo è destinato ad aprirsi dalle parti di Milano.

Battuta tutta la concorrenza

Con, anche Glasner ha fatto un passo indietro nelle preferenze del club. Jaissle sembrava essere passato in vantaggio, ma il problema erano i costi per poterlo liberare dall'Al Ahli. La scelta ponderata è arrivata su un coach che va a caccia del riscatto e non vede l'ora di poter tornare ache lo avevano associato a nuovo Guardiola ai. C'è grande attesa per vederlo a partire dai primi di Luglio quando inizierà il ritiro.