Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan ora al Manchester City, ha condiviso la sua esperienza in un'intervista a "The Players Tribune", raccontando di quando ricevette la proposta del Milan: "Mio padre mi incoraggiava promettendo 50 euro per ogni tiro in porta. Segnai sei reti durante la stagione, e due di esse furono cruciali nei playoff per accedere alla Conference. Nell’anno successivo, riuscimmo a qualificarci per il torneo e portai mia moglie a Zanzibar. Papà mi chiamò e mi disse che il Milan era interessato a me. Organizzarono una videochiamata per le 19. 00 di sabato 24 giugno. Ero in un safari che sembrava interminabile e stavo per perderla a causa di due bufali bloccanti. Ricevetti la chiamata da Pioli e Moncada tramite FaceTime con solo il 10% di batteria. Fortunatamente mia moglie arrivò con la powerbank. Poco dopo ci troviamo in una situazione in cui rischiammo di essere inseguiti da un altro bufalo".

Riguardo alla sua esperienza al Milan, l'olandese ha detto: "È un onore sapere di aver giocato a San Siro con quella squadra, mi viene la pelle d'oca solo a pensarci: i tifosi, l'atmosfera, le cene, i fumogeni sugli spalti e il modo in cui vieni accolto sono davvero fantastici. Ricordo una partita in cui stavamo vincendo di molto; mentre guardavo intorno, partì il coro ‘è un’emozione, che sale piano piano…’. Non riesci a toglierlo dalla mente. Quando feci le visite mediche, pensavo che sarebbe stato troppo per me, non me lo sarei meritato. Poi a settembre arrivò anche la chiamata dalla nazionale olandese. La mia prima stagione andò molto bene e ci contendemmo lo scudetto, mentre la seconda fu meno brillante. Avrei voluto conquistare più di una Supercoppa con il Milan, i tifosi lo meritavano; ma quando arrivò la proposta dal City, anche mia moglie mi disse che non potevo lasciarmi sfuggire quell'opportunità".

L'anno scorso di questi tempi, il Milan aveva appena venduto Tijjani Reijnders al Manchester City a una cifra considerevole. Una cessione difficile da accettare per i sostenitori, ma voluta anche dal giocatore, data l'importanza dell'offerta da un club così prestigioso.