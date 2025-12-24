Verso Milan-Hellas Verona: torna Leao, rischio forfait per Gabbia

Il Milan prepara la sfida contro l’Hellas Verona di domenica: Leao torna a disposizione, Gabbia resta in dubbio. Le ultime da Milanello.

Domenica alle 12.30 il Milan affronterà l’Hellas Verona in campionato. Mancano ancora diversi giorni al match, ma possiamo già dare le prime indicazioni dal campo sulle possibili scelte di Allegri. Il nuovo acquisto Fullkrug è arrivato e metterà per la prima volta piede a Milanello già stasera, ma non sarà disponibile per domenica visto che il mercato aprirà ufficialmente il 2 gennaio.

Le prime indicazioni da Milanello in vista di domenica

Il Milan però ha ormai recuperato Rafa Leao, che ha smaltito l’acciacco riscontrato un paio di settimane fa e si candida per una maglia da titolare vicino a Pulisic. A centrocampo tornerà invece Fofana, dato che anche lui sta bene già dalla Supercoppa e dovrebbe riprendere il proprio posto da titolare come mezzala destra.

Il dubbio principale riguarda Gabbia, che al momento resta in forte dubbio e potrebbe anche dover saltare il match contro il Verona. Non si conoscono ancora con precisione le condizioni del suo ginocchio dopo il movimento innaturale effettuato nel match contro il Sassuolo: si sa che non ci sono lesioni e quindi nulla di grave, ma potrebbe essere ancora leggermente dolorante. Ieri si è allenato a parte ed è per questo a rischio forfait. In caso di bandiera bianca, al suo posto ci sarà ancora De Winter a sostituirlo al centro della difesa.