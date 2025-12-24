Milan, Costacurta: “Non credo che Fullkrug diventerà titolare”

Costacurta analizza il nuovo acquisto del Milan Fullkrug e solleva dubbi sulla titolarità e sul ruolo sempre più complicato del centravanti.

L’ex giocatore rossonero Alessandro Costacurta è recentemente intervenuto a Sky Calcio Club commentando il nuovo acquisto del Milan, Fullkrug. Un centravanti che a livello di caratteristiche ai rossoneri mancava, ma che secondo lui non sarà titolare, perché difficilmente potrà togliere il posto a uno tra Leao e Pulisic.

Costacurta ha poi parlato più in generale del ruolo della punta, facendo notare come un po’ ovunque i centravanti stiano facendo fatica a segnare.

Le parole di Costacurta

“Non credo che Fullkrug diventerà titolare, altrimenti deve tirare fuori uno tra Leao e Pulisic. Come giocano insieme altrimenti? Il centravanti deve essere convincente. Ma mi chiedo: sono diventate più forti le difese o sono diventati scarsi gli attaccanti? No, perché veramente il centravanti è un po’ un problema da tutte le parti”.