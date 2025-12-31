Verso Cagliari-Milan, c’è la grana attacco per Allegri: il punto

Allegri alle prese con l’emergenza in attacco: Fullkrug in dubbio per il transfer, Leao rientra ma non è al top, Pulisic e Nkunku da valutare

In vista del match che il Milan giocherà venerdì sera contro il Cagliari, ci sono parecchie gatte da pelare per Allegri per quanto riguarda la formazione da schierare. Il problema principale riguarda l’attacco.

L’allarme lo ha lanciato questa mattina la Gazzetta dello Sport, facendo notare come nessuno dei quattro attaccanti attualmente a disposizione del Milan abbia la certezza di essere arruolabile al 100%, per motivi diversi. Il quinto sarebbe Gimenez, ma è chiaramente escluso da questo ragionamento perché dovrà restare fuori ancora a lungo.

Tra burocrazia e acciacchi, Allegri in emergenza

Partiamo dal nuovo arrivato Fullkrug, per il quale una questione burocratica rischia di rimandare il suo debutto con la maglia del Milan. Anche se la FIGC è riuscita ad anticipare i tempi, manca ancora il transfer dall’Inghilterra: se non dovesse arrivare entro venerdì alle ore 16, Fullkrug non potrà prendere parte alla sfida di Cagliari. Questa è quindi una situazione a parte.

Le altre problematiche riguardano invece le condizioni fisiche dei giocatori. Partiamo da Leao: reduce da un problema all’adduttore, Allegri lo aveva tenuto fuori nel match contro il Verona, ma è in fase di recupero. Negli ultimi due giorni si è allenato regolarmente in gruppo e dovrebbe essere convocato, anche se un suo impiego dal primo minuto resta difficile, visto che è fuori da un paio di settimane.

Per quanto riguarda i due titolari della scorsa gara, Pulisic e Nkunku, nessuno dei due è al top. Pulisic si porta dietro da un po’ un leggero fastidio al flessore destro e per questo va gestito con attenzione, mentre Nkunku ha rimediato un problemino alla caviglia che è in fase di valutazione.

Per Allegri è una situazione tutt’altro che semplice da gestire: venerdì si potrebbe ricorrere nuovamente a Loftus-Cheek schierato come attaccante, affiancato dal giocatore che darà le maggiori garanzie tra quelli appena citati.