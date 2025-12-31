Milan, Galliani: “Allegri ha le caratteristiche per allenare un top club”

Adriano Galliani parla di Milan e di Massimiliano Allegri: fiducia totale nel tecnico e ricordi indelebili della sua esperienza in rossonero.

Intervistato da Tuttosport, lo storico ex AD rossonero Adriano Galliani ha risposto ad alcune domande relative ovviamente al Milan e anche a mister Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Galliani

Se il Milan può vincere lo scudetto e il Monza può tornare in Serie A:

“Mi dica dove devo mettere la firma e lo faccio immediatamente! Sarebbe fantastico. Sono le due squadre della mia vita. Dieci anni di Monza da ragazzo, poi 31 di Milan e ancora 7 di Monza: sono e saranno sempre le mie due squadre del cuore”.

Se credesse nell’impatto positivo dell’Allegri bis al Milan:

“Assolutamente si. Ho sempre saputo e capito, fin da quando Max allenava il Cagliari, che aveva le physique du role per guidare il Milan e lo sta dimostrando. È cambiata la vita col suo ritorno. Non dimentichiamoci che il Milan l’anno scorso è arrivato ottavo”.

Su Allegri:

“Qualche allenatore giusto l’ho centrato. Allegri sicuramente, più recentemente anche Palladino. Max ha le caratteristiche giuste per fare l’allenatore di un top club: tecniche, umane e di savoir-faire. Allegri è un grande allenatore: non saprei come definirlo diversamente”.

Sul rivedere gli ex campioni rossoneri al World Sport Summit a Dubai:

“Bellissimo. Ce ne sono tanti qui: da Kakà a Seedorf passando per Baggio, Ronaldo e capitan Maldini. Se penso che nella nostra gestione sono passati dal Milan otto Palloni d’Oro, mi viene da dire che è stato qualcosa di incredibile quello che abbiamo fatto e vissuto”.

Su quale sia stato il top player più difficile da portare al Milan:

“È complicato sceglierne uno in particolare. Dico davvero. Sono stati tutti difficili e importanti a modo loro. Affari complessi che però alla fine si sono tutti realizzati: l’importante è questo”.