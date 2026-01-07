Ventola su Leao: “Lo vedo presente come nell’anno dello scudetto”

Nicola Ventola difende Rafael Leao a Viva El Futbol: "Nonostante infortuni e critiche, si è sempre fatto trovare pronto".

Intervenuto a Viva El Futbol, l’ex calciatore Nicola Ventola, in una discussione con Adani e Cassano sul numero 10 del Milan, Rafael Leao, ha preso le parti del portoghese, duramente criticato in particolare da Cassano, che ormai si sa, non è proprio un suo estimatore. Secondo Ventola invece, il Leao che stiamo vedendo quest’anno con Allegri ha una presenza in campo simile a quella dell’anno dello scudetto 2021/222. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Ventola

“Sono tutti concentrati sul Milan e su Leao, che molte volte non mi convince per l’attitudine, ma nonostante i tanti infortuni è sempre rientrato velocemente e si è fatto trovare pronto. Mi piace anche il fatto che si sia preso i rigori e li abbia segnati. A livello di numeri c’è ancora tanto da lavorare, ma ogni volta che ha giocato, come quest’anno l’ho visto presente solo nei due mesi in cui hanno vinto lo Scudetto con Pioli. Fino a questo momento, con i pochi minuti giocati e col cambio di ruolo, si fa trovare pronto e riesce anche a segnare dei gol”.