Milan, svolta Maignan: rinnovo vicino e futuro assicurato tra i pali

Il Milan e Mike Maignan sono sempre più vicini al rinnovo: contratto fino al 2029 e aumento d'ingaggio. Ecco che cosa sappiamo.

Uno dei temi più dibattuti e spinosi degli ultimi tempi in casa Milan sta finalmente per giungere al capolinea. Dopo mesi di gelo totale con la dirigenza, con un addio a fine stagione che sembrava annunciato, possiamo dire che c’è stata una sterzata decisiva per il rinnovo di Mike Maignan col club rossonero.

Grazie infatti al lavoro di Allegri e Tare, che a partire dal loro arrivo gli hanno dato centralità nel progetto Milan, e alle prestazioni convincenti sul campo, entrambe le parti si sono convinte a riaprire i dialoghi per il rinnovo, che ad oggi è a buon punto per la soluzione che tutto l’ambiente aspettava da tempo.

Il contratto del portiere francese è in scadenza nel giugno 2026, quindi già in questo momento per lui sarebbe possibile accordarsi con altre squadre. Ma la notizia delle ultime ore, riportata ieri sera da Gianluca Di Marzio, parla di Maignan e Milan mai così vicini per il rinnovo.

I dettagli sul possibile accordo

Un rinnovo che sarà caratterizzato anche da un adeguamento di ingaggio: le indiscrezioni parlano di un aumento sostanzioso, dai circa 4 milioni attuali si dovrebbe arrivare fino a quasi 6 milioni a stagione. Da capire ancora per quanti anni, probabilmente fino al giugno 2029.

Se tutto dovesse andare a buon fine, il Milan avrebbe tra le mani il suo portiere ancora per qualche anno. Non c’è modo migliore per dare continuità ad un progetto che partire dalle fondamenta, dal portiere. Che non è uno qualunque: Maignan è un leader, un personaggio carismatico, oltre che un portiere di altissimo livello sul campo.

In questo modo il Milan non dovrà nemmeno sbattersi per cercare un sostituto. Aspettiamo comunque l’ufficialità, ma in caso di conferma sarebbe un colpo importantissimo per i rossoneri.