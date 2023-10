Youth League: Alle ore 14:00 andrà in scena Borussia Dortmund-Milan

Il Milan Primavera torna in campo alle ore 14:00 per il secondo turno valevole per il girone di Youth League. I ragazzi di Abate...

Il Milan Primaveratorna in campo alle ore 14:00 per il secondo turno valevole per il girone di Youth League. I ragazzi di Abate giocheranno sul campo del Borussia Dortmund, arrivata ai quarti di finale della competizione l'anno scorso, alle ore 14. Nella prima uscita stagionale, i meneghini hanno rifilato ben quattro gol al Newcastle, e ad oggi sono primi nel girone di Youth League, a pari punti con i tedeschi.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan — Ecco le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Lisewski; Mane, Garcia-Posadas, Blank, Korzynietz; Bamba, Lubach, Campbell; Brunner, Watjen; Rijkhoff.

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala Makengo, Magni; Malaspina, Eletu; Scoti, Zeroli, Bonomi; Sia.

