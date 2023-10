RIVIVI IL LIVE – Pioli: “Decido domani chi gioca, Pulisic porta esperienza”

Tra poco il tecnico del Milan Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa assieme a Thiaw in vista della sfida al Borussia Dortmund di domani

Domani sera il Milan affronterà il Borussia Dortmund nella gara valida per il secondo turno a gironi di Champions League. Alle 19 Mister Pioli parlerà assieme a Malick Thiaw in conferenza stampa e noi la seguiremo in diretta per voi.

ORE 19 - Inizio conferenza stampa

Per Pioli su domani

“Domani è una partita importante. Non sarà decisiva ma peserà. Mancheranno ancora 4 turni dopo domani. Sappiamo quello che ci aspetta e sappiamo che il Dortmund non perde in casa in Champions da due anni”.

Per Pioli su Reijnders

““Domani non ho ancora deciso dove farlo giocare. Dipende da come vogliamo giocare”.

Per Thiaw sul match di domani

“Sicuramente sarà durà. Lo stadio sarà dalla loro. Io ho già giocato qui e so quale sarà il clima che ci aspetterà”.

Per Pioli su Adli

“Ho quattro centrocampisti. Tre giocheranno dal primo. Uno subentrerà. Non ho ancora deciso chi giocherà”.

Per Pioli sul percorso in Champions

“Abbiamo fatto un percorso che ci permette che ci prendere il meglio dello stadio domani. Non ci faremo frastornare”.

Per Thiaw sui suoi compagni di reparto

“Sia Kalulu che Tomori sono fantastici. Ci alterniamo e non c'è problema nello star fuori. Possiamo giocare anche tutti e tre”.

Per Pioli su Theo

“Domani dovrà essere bravo a dare il meglio di sé. Non è vero che è in una fase di down”.

Per Pioli su Pulisic

“Domani sarà la sua 50esima partita in C.L. Ci darà una grossa mano”.

Ore 19.12 - Fine conferenza stampa

