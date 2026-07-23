La dirigenza rossonera rimane una delle più attive sulle operazioni in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi ufficiali di Gonçalo Ramos e Mario Gila e con il rinnovo imminente di Luka Modric, il Milan continua a monitorare diversi obiettivi da poter consegnare a mister Amorim. Inevitabilmente prima di procedere ad altri colpi in entrata, il club di Via Aldo Rossi dovrà concentrarsi anche sulle operazioni in uscita.

Il tecnico portoghese, in questi giorni di ritiro estivo, sta effettuando le proprie valutazioni sugli elementi a sua disposizione, dopodiché comunicherà ai dirigenti rossoneri chi non riterrà fondamentale per la sua filosofia e idea di gioco.

Si muove il Besiktas

Al momento, possiamo dire che tra i tanti nomi in uscita, rientra anche il profilo di Youssouf Fofana, il quale sarebbe finito nel mirino del Besiktas. Vincenzo Italiano, neo tecnico della squadra turca è alla ricerca di un rinforzo per il suo centrocampo e avrebbe individuato nel mediano francese il giocatore ideale.

La richiesta del Milan

Il Milan attenderà quindi che il Besiktas compia i primi passi ufficiali e qualora venga formulata un’offerta ritenuta congrua non si opporrà alla cessione di Fofana. La valutazione che i rossoneri fanno del proprio giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro: una cifra importante, necessaria per incassare un tesoretto da reinvestire sul mercato per favorire l’arrivo di nuovi innesti in mezzo al campo.