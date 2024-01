Trevisani: “La mia scelta tra Bonucci e Nesta? Vi dico com’è andata”

Il giornalista, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha spiegato la motivazione della scelta fatta tra i due difensori centrali ex Milan

Nei giorni scorsi avevano fatto scalpore le parole di Riccardo Trevisani. Il giornalista, nel corso di un gioco, posto davanti alla scelta tra Bonucci e Nesta, aveva scelto il primo. Il telecronista, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha spiegato il motivo della scelta tra i due difensori ex Milan.

Le sue parole: "Noi facciamo un gioco e la premessa è: ti diciamo due nomi, tipo chi butti giù dalla torre. Quello che ti fa più empatia lo prendi al volo perché poi se butti giù non puoi ritirare su. Pronti via, non mi ricordo i primi due, i secondi due erano Bonucci-Nesta. Siccome ho un rapporto da 13 anni con Leonardo Bonucci, che è un mio amico, non lo butto giù dalla torre. Quindi ho detto Bonucci. Poi dopo ho capito che il gioco andava oltre, si rilanciava, è arrivato Maldini e ho scelto Maldini".

Trevisani ha concluso: "Ho gli occhi e gli occhiali, più o meno ci vedo abbastanza bene, e Nesta è stato un mostro di questo gioco. Ma in un giochino veloce, con un nome da dire in modo rapido, ho detto Bonucci. Non penso che Bonucci difenda meglio di Nesta".

