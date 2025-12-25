La top 11 dei giocatori più preziosi in A: solo Pulisic per il Milan

Sky Sport sceglie la top 11 dei giocatori più preziosi della Serie A: presente solo Pulisic per il Milan, fuori Leao.

Sky Sport ha recentemente assemblato una sorta di top 11 con al suo interno i giocatori più preziosi della Serie A, ruolo per ruolo, schierandoli con un 4-2-3-1. Come unico rappresentante del Milan è stato inserito Christian Pulisic. Forse Leao avrebbe potuto starci tranquillamente, ma al suo posto è stato scelto il giovane juventino Yildiz, che ha una valutazione leggermente più alta secondo transfermarkt.

La formazione dorata della Serie A

Vediamo ora nel dettaglio la top 11 scelta da Sky, nella quale abbiamo riportato anche le attuali valutazioni di Transfermarkt.

In porta troviamo il brasiliano Svilar della Roma, valutato 35 milioni. Sempre giallorosso, sempre brasiliano e sempre con una valutazione da 35 milioni, c’è Wesley come terzino destro. I due centrali difensivi sono Buongiorno del Napoli, valutato 45 milioni, e Bastoni dell’Inter, che arriva addirittura a 80 milioni. Il terzino sinistro è ancora dell’Inter, Dimarco, valutato 50 milioni.

A centrocampo la coppia scelta è formata da Barella dell’Inter e Koné della Roma. Il primo ha una valutazione di 60 milioni, il secondo di 50. Sulla trequarti, a destra, c’è il rossonero Pulisic con una valutazione di 60 milioni, al centro Nico Paz del Como, valutato 65 milioni e a sinistra lo juventino Yildiz, che arriva a 75 milioni. Rimane fuori Leao, nonostante una valutazione comunque altissima da 70 milioni.

Come punta centrale è stato scelto il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, che è anche il giocatore più prezioso dell’intera Serie A, con una valutazione di 85 milioni.

Tanta Inter in questa top 11 con ben 4 rappresentanti. Ci sta viste le due finali di Champions disputate negli ultimi anni che hanno sicuramente contribuito a far lievitare le valutazioni. Sorprende invece la Roma con 3, poi Juve, Milan, Napoli e Como a quota 1.