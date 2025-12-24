Milan, l’ex Chukwueze: “In Serie A non mi è stato concesso tempo”

Samuel Chukwueze, oggi in prestito al Fulham racconta la sua esperienza al Milan, parla della Serie A e della corsa scudetto.

Samuel Chukwueze, direttamente dal ritiro della sua Nigeria impegnata in Coppa d’Africa, è stato intervistato da On Sport e ha parlato anche di Milan. La sua ex squadra che però detiene ancora il suo cartellino, visto che attualmente è al Fulham in prestito proprio dai rossoneri.

Chukwueze ha ripercorso la sua esperienza al Milan e in Serie A, ha parlato della corsa scudetto e di alcuni singoli, senza chiudere le porte a un eventuale ritorno in futuro. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Chukwueze

Se gli manca Milano:

“Sì, mi manca. È la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì, quindi mi manca. È una bella città, ma ognuno deve concentrarsi sulla propria vita. Loro stanno facendo bene e gli auguro ogni fortuna anche perché sono ancora un giocatore del Milan, visto che sono in prestito”.

Sulla corsa scudetto in Serie A:

“State vedendo cosa sta facendo il Milan? Stanno giocando molto bene. Ci sono molte cose che mi fanno pensare al Milan. Se riescono a continuare a spingere forte, penso che possano vincere. Sicuramente so che andranno tra le prime quattro, perché stanno facendo davvero molto bene”.

Sull’esperienza in Serie A:

“Penso che in Serie A non mi è stato concesso tempo e non ho avuto le opportunità che avrei voluto. Ma questo succede nel calcio: devo continuare a lavorare con la testa bassa e magari ritornerò in Serie A, o in Liga oppure rimarrò in Premier League. Probabilmente le tattiche inglesi sono più adatte al mio stile di gioco rispetto a quelle italiane”.

Su Modric:

“Sono stato con la squadra in estate e credo sia uno dei giocatori migliori con cui abbia mai giocato: è fantastico, sa quando arriva il pallone. È semplicemente forte. E incarna lo stile del Milan”.

Su Ibrahimovic:

“È una persona che tutti rispettano molto, dal punto di vista calcistico e per la sua mentalità. Quando vedi e parli con Ibra, rispetti e ascolti ogni cosa che dice perché è stato un giocatore fantastico. Al Milan tutti rispettano la sua opinione, quando incontra un giocatore gli fa crescere dentro la motivazione”.