Spalletti: “Il gruppo sta venendo su bene, siamo abbastanza contenti”

Ieri l'Italia ha battuto 4-0 Malta al San Nicola di Bari. Dopo il match di Qualificazione a Euro2024, il commissario tecnico ha parlato a Sky

Ieri l'Italia ha battuto 4-0 Malta, nella gara valida per le Qualificazioni a Euro2024. La gara è stata sbloccata da un gran gol dell'ex Milan Bonaventura e poi messa in ghiaccio dalla doppietta di Berardi; nel finale il poker di Frattesi. Luciano Spalletti poi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Soddisfatto per la prova dei suoi: "Prestazione senza mai mettere in discussione nessun episodio e senza prendere sotto gamba l’impegno. Questo è un gruppo che sta venendo su bene, c'è la ricerca di conoscersi sempre di più e giocare un bel calcio. Siamo abbastanza contenti".

La prestazione di Kean: "Ha fatto una grande partita da esterno. Ha fatto valere la sua fisicità, è un calciatore che può farci molto comodo. Gli ho fatto i complimenti, è stato anche bravo in termini di qualità".

L'atmosfera del San Nicola: "La partecipazione del pubblico è stata l’espressione concreta di quanta voglia di calcio e soprattutto di Italia ci sia in questa regione e in tutto il Paese. Anche stasera in molti ci hanno spinti da casa davanti alla tv. Noi abbiamo provato a fare sempre la partita andando addosso con l’atteggiamento giusto e mantenendo un'incredibile lucidità. Eccetto qualche palla sbagliata nel palleggio in fase di possesso, non abbiamo concesso nulla. Perciò siamo soddisfatti, anche se dovevamo essere più bravi e qualitativi nel poco spazio che ci concedevano davanti all’area di rigore".

Prossimo avversario l'Inghilterra: "La partita di martedì sarà in cui si potranno andare a conoscere le nostre potenzialità. Bisogna andare lì a giocarla".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.