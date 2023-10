Sacchi su Tonali: “E’ davvero triste, sono dispiaciuto e sorpreso”

In esclusiva ai microfoni di Radio 1 ha parlato l'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi il quale si è espresso sul caos scommesse che ha coinvolto pure l'attuale centrocampista del Newcastle Sandro Tonali , ma con un passato fino alla scorsa stagione al diavolo

"E' davvero triste vedere queste cose, i calciatori dovrebbero conoscere e rispettare le regole, va fatto qualcosa e vanno inserite delle serie regole. Tonali? Sono sorpreso e dispiaciuto, non mi aspettavo del coinvolgimento di Sandro ". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Radio 1 dove ha parlato l'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi

