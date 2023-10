Ancora Spalletti: “Stasera saremo al livello che questa passione merita”

Il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato in vista della sfida di questa sera a Malta. Le sue parole...

In esclusiva ai microfoni della FIGC ha parlato Luciano Spalletti che ha detto: “Voglio vincere tutte le volte, che scenda in campo uno o l'altro. La può fare chiunque la formazione, io faccio le convocazioni e dentro le convocazioni ognuno può fare la formazione che ne viene fuori una fortissima".

"Non solo a loro, anche a chi sarà a casa. Saremo al livello che questa passione merita: sia di quelli che sono allo stadio, sia di quelli che ci guardano in tv da casa, sia di quelli che ci guardano dall'estero e che hanno dovuto lasciare il nostro Paese 50 anni fa".

