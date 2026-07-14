Fabrizio Romano, in un video condiviso sul suo canale YouTube, ha fornito un aggiornamento riguardante il futuro di Kerim Alajbegovic, che nelle ultime settimane è stato spesso associato al Milan: "L'Atalanta è pronta a tentare l'acquisto di uno dei giovani talenti più promettenti a livello internazionale, ovvero Kerim Alajbegovic, attualmente di proprietà del Bayer Leverkusen. I bergamaschi stanno facendo pressioni e hanno presentato un'importante proposta contrattuale al calciatore. Il club si sta preparando a inviare una prima offerta al club tedesco. Così, per i nerazzurri è iniziata l'operazione Alajbegovic".

"Il Bayer Leverkusen prevede che anche almeno un'altra squadra italiana possa mostrare interesse per il bosniaco, quindi potrebbero arrivare ulteriori offerti dalla Serie A. Posso confermare quanto detto nei mesi di aprile e maggio, ossia che Alajbegovic ha ottime possibilità di continuare la sua carriera in Serie A. L'attaccante è molto attratto dall'Italia e fa affidamento su questa opportunità. L'Atalanta sta intensificando i suoi sforzi e potrebbero entrare in gioco anche altre squadre a breve".

Il Quotidiano Sportivo titola stamattina: "Milan-Amorim: primi passi della stagione. E Cardinale atterra al campo in elicottero". Ieri ha avuto inizio la nuova stagione del Diavolo con il tradizionale raduno a Milanello. Era presente anche Gerry Cardinale, patron del Milan, che è giunto al Centro Sportivo di Carnago in elicottero per supportare il nuovo allenatore Ruben Amorim e la squadra. Nel pomeriggio c'è stata anche una visita inattesa di Gonçalo Ramos, che si unirà al gruppo tra qualche giorno poiché è ancora in vacanza dopo il Mondiale.

Ad accogliere i giocatori a Milanello è stato Amorim, il quale ha rivolto queste brevi parole al gruppo rossonero: "Sono veramente felice di essere qui, mi sento orgoglioso. Sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa vi serva. Sarò qui per voi. Per ogni confronto con altri giocatori, vi supporterò se avrete ragione. Questo è tutto. Cominciamo".