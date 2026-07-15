Dopo il raduno del lunedì, ha preso ufficialmente avvio la nuova stagione del Milan che da ora in poi si allenerà quotidianamente a Milanello: per l'intera settimana, il nuovo allenatore Ruben Amorim ha pianificato delle sessioni solo al mattino alle10, comprese le giornate di sabato e domenica. Per il lunedì è prevista invece una giornata di riposo per i giocatori del Diavolo.

Qui di seguito c'è l'elenco dei calciatori presenti da ieri a Milanello:

Portieri: Bouyer, Pittarella, Terracciano P. , TorrianiDifesa: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F. , TomoriCentrocampo: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, RicciAttacco: Camarda, Chukwueze, Cissè A. , Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi

La campagna abbonamenti del Milan

Illancia la Campagna Abbonamenti 2026/27, che avrà inizio martedì 7 luglio. Con la nuova stagione, il Club riafferma il suo impegno verso i tifosi proponendo un'offerta ancor più flessibile e intuitiva. Le principali innovazioni riflettono questa filosofia: due opzioni di abbonamento - Classic e Plus -, la nuova app MyTickets per gestire l'abbonamento e i biglietti di ingresso e, per la prima volta, un prodotto dedicato ai Milan Club. Soluzioni studiate per soddisfare in modo sempre più diretto le necessità di chi vive con passione lo stadio.

DUE OPZIONI DI ABBONAMENTO

• Classic: comprende tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie A Enilive e offre una fase di vendita anticipata per acquistare i biglietti delle gare interne di Serie A, Coppa Italia Frecciarossa e UEFA Europa League, prima della vendita al pubblico. Il Classic permette fino a quattro cambi nominativi durante la stagione, tramite i canali ufficiali del Club.

• Plus: include le 19 partite di Serie A, le quattro serate di UEFA Europa League giocate a San Siro durante il campionato e la partita casalinga dell’Ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa, per un totale di 24 incontri. Gli abbonati Plus beneficiano di priorità nelle trasferte europee del Milan in UEFA Europa League e di una fase di vendita dedicata per l'acquisto di biglietti extra per le gare casalinghe di tutte le competizioni. Il Plus consente fino a dodici cambi nominativi nell’arco della stagione.

MODALITÀ E FASI DI VENDITA

Gli abbonamenti 2026/27 possono essere acquistati online su booking. acmilan. com, presso la biglietteria di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket, con le seguenti modalità:

• FASE 1

Prelazione conferma posto: dal 7 luglio ore 10. 00 al 19 luglio ore 23. 59. L’abbonato 2025/26 ha la possibilità di confermare il proprio posto scegliendo tra le due tipologie di prodotti Classic e Plus.

• FASE 2

Cambio posto 1: dal 21 luglio alle 17. 00 al 23 luglio alle 10. 00 Gli abbonati per la stagione 2025/26 nei posti UEFA nei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 che sono stati colpiti dai lavori di ristrutturazione e quelli del VIP Hospitality Club 1899 (Pitch Experience e Milanisti Experience) potranno confermare il loro posto se è libero o scegliere un posto alternativo.

• FASE 3

Non è uno scherzo: più potente del Botox? Le rughe cominciano a ridursi fin dalla prima applicazione.

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Cambio posto 2: dal 24 luglio alle 15. 00 al 27 luglio alle 23. 59. Gli abbonati per la stagione 2025/26 che non hanno effettuato il rinnovo nelle fasi precedenti potranno confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure selezionare un altro posto o settore tra quelli accessibili alla vendita.

• FASE 4

Vendita libera: dal 30 luglio alle 15. 00. Si aprirà una fase di vendita libera anche per i nuovi abbonati.

APP MYTICKETS

Il Club presenta MyTickets, la nuova applicazione per gestire i titoli d'ingresso. Questa app permette di visualizzare il proprio abbonamento, gestire i cambi di nome, accedere allo stadio e seguire le fasi di vendita riservate per la UEFA Europa League e per le trasferte europee. L'app è scaricabile da App Store e Google Play.

AIMC

Per la prima volta questa stagione, gli iscritti AIMC avranno accesso a un prodotto progettato specificamente per sostenere le attività dei Milan Club, che permetterà di effettuare 8 cambi di nominativo con il piano Classic e 16 per quello Plus.

FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO

Il trasferimento del proprio posto per una singola partita potrà avvenire tramite il cambio di nominativo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle due formule (4 per il Classic, 12 per il Plus). Durante alcune partite della stagione 2026/27, gli abbonati potranno anche utilizzare una piattaforma dedicata per la rivendita.

FAMILY, UNDER E SENIOR

Nella Tribuna Family al Primo Anello Verde sarà possibile, anche nel 2026/27, sottoscrivere le tessere stagionali: una parte dei settori è riservata agli abbonamenti in modalità famiglia, permettendo di abbinare, a un abbonamento intero, fino a tre abbonamenti Under16. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan, nello Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket. Saranno disponibili tariffe speciali anche per le tessere stagionali dedicate agli Under25 - nei settori del Primo Verde e del Primo Arancio Laterale - e per gli Over65, nel Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

L'ingresso a San Siro per i tifosi con disabilità e i loro accompagnatori avverrà tramite l'acquisto diretto di biglietti e abbonamenti a prezzo ridotto. La vendita di questi biglietti inizierà martedì 14 luglio dalle ore 15. 00; si consiglia di controllare la sezione dedicata del sito per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di acquisto.