Il Monza ha avviato un interesse per Filippo Terracciano. Uscendo dal Milan, c'è Warren Bondo, su cui ha messo gli occhi il Watford. Dopo il prestito alla Cremonese, che si è concluso con la retrocessione in Serie B della squadra grigiorossa, Filippo Terracciano è tornato al Milan e ieri era presente a Milanello per il raduno, in attesa di sapere quali saranno le sue prospettive future. Secondo Tuttosport, nelle ultime ore il Monza ha manifestato interesse per il giocatore rossonero.

In uscita, c'è anche Warren Bondo, che non è stato convocato da Ruben Amorim per la ripresa degli allenamenti di ieri a Milanello. Il club di via Aldo Rossi ha già informato i suoi agenti che il centrocampista, anch'egli reduce da un prestito alla Cremonese, non fa parte dei piani del tecnico portoghese e quindi dovrà trovare un'altra sistemazione. Recentemente si è parlato molto dell'interesse del Watford per l'ex Monza.

Pervis Estupinan

La carriera dial Milan sembra sia già giunta alla fine dopo solo un anno: arrivato la scorsa estate dal, il terzino sinistro ha perso in poche settimane il posto da titolare a favore di Davide Bartesaghi e ogni volta che è stato utilizzato non ha mai impressionato. L'unico momento memorabile è sicuramente il gol decisivo nel derby di ritorno di campionato, ma è troppo poco per sperare in una riconferma.

Il giocatore, attualmente in vacanza dopo aver partecipato al Mondiale con l'Ecuador, è al primo posto nella lista dell'Aston Villa, che cerca un nuovo terzino sinistro dopo aver venduto Lucas Digne al PSG per 9 milioni di euro. Questa mattina Tuttosport riporta che Jorge Mendes, l'agente di Estupinan, che ha gestito il suo trasferimento un anno fa dal Brighton al Milan, è al lavoro per sistemare le cose.