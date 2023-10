Mercato, Moncada spiazza tutti: “Ecco chi vuole portare al Milan ora!” | News

Il nuovo corso targato Furlani e Moncada ha già portato ottimi risultati per il Milan in sede di mercato. In estate sono arrivati tanti nuovi giocatori, tra nomi di livello internazionale e giovani di prospettiva. E il Milan proseguirà su questa strada anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato: a grandi colpi verranno affiancati anche acquisti a sorpresa, tirati fuori dall'area scouting rossonera.