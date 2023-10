Milan, nuovo nome per l’attacco: queste le cifre della possibile operazione

Il Milan sta cercando un valido rinforzo per l’attacco. Vediamo di seguito le cifre per il cartellino di un giovane centravanti

Nome per l’attacco

Tra i profili seguiti e che più interessano alla dirigenza meneghina c’è quello di Zirkzee del Bologna. Il giovane centravanti piace infatti sia per le caratteristiche tecniche che per gli ampi margini di miglioramento data la giovane età. Per portato in Italia il Bologna ha pagato 9 milioni di euro. La sensazione è che per prenderlo, al Milanpotrebbero non bastare 20 milioni di euro.