Spalletti: “Dobbiamo fare una partita di livello top. Sia domani che martedì”

Il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato in vista della sfida di questa sera a Malta. Le sue parole...

In esclusiva ai microfoni della FIGC ha parlato Luciano Spalletti che ha detto: "Ho visto allenamenti fatti benissimo, una squadra di un livello top, ho visto la palla viaggiare ad un livello top. Di giorno in giorno allenarsi meglio, con più entusiasmo, con più forza, riconoscere il nostro valore e quello che deve essere il nostro comportamento sul campo".

"Tutte le insidie che nasconde qualsiasi partita di calcio. Abbiamo la forza, la qualità, la morale, la storia, la passione di tutti i nostri sportivi per il calcio e dobbiamo fare una partita di livello top . Sia domani che martedì”.

