Impallomeni: “Nazionale? Spalletti è l’uomo giusto per rinascere”

L'ex portiere Stefano Impallomeni ha parlato della Nazionale in vista della gara contro l'Inghilterra di domani...

In esclusiva a TMW Radio ha parlato Stefano Impallomeni che sull' Italia ha detto: “Ho sentito le parole di Kean , credo abbia intrapreso la strada corretta. Il meccanico Spalletti può fargli una convergenza sicuro. E' l'uomo giusto per rinascere”.

“Il ct ha detto che è l'occasione giusta per superare i nostri limiti. Chi pensa che ci qualificheremo alla prossima sbaglia. Si può fare la storia, certificare il secondo posto e poi vedere. Io farei un all-in a Wembley . E sarebbe la risposta più bella in questo momento dello scandalo scommesse". Queste le parole di Stefano Impallomeni.

