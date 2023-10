Ibra gela i fans del Diavolo: “Ho più offerte ora di quando giocavo”

Zlatan Ibrahimovic ha gelato tutti i fans del Diavolo . Ieri pomeriggio durante la sua intervista al Festival dello Sport, non sono mancate dichiarazioni su tanti aspetti della sua carriera. Dopo aver parlato del suo passato, si è anche passati al presente e come suo solito Ibra ha lasciato tutti di stucco. Ecco le parole dello svedese.

" Un ritorno al Milan da dirigente ? Stiamo parlando vediamo dove arriviamo, è il momento di conoscersi . Se uno può portare qualcosa ha un effetto, altrimenti no. Non voglio essere un simbolo del passato". Un segno chiaro sul ruolo che vuole avere l'ex centravanti: il protagonista.

"Non ho nessun capo che mi dice cosa devo fare e aspetto di capire cosa voglio fare. Ho più offerte adesso che quando giocavo, ma io voglio fare qualcosa per fare la differenza". Non è mancata anche quella che può essere letta come una piccola frecciatina proprio al club rossonero.