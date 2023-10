Mercato Milan | Dalle parole ai fatti, ora Furlani accelera: “C’è l’offerta!”

Come vi stiamo raccontando da ormai diversi giorni, in casa Milan si sta già lavorando concretamente in ottica mercato . La dirigenza rossonera ha avviato diversi contatti, imbastito colloqui, sondato il terreno e gettato le basi per diverse situazioni da sviluppare nel corso delle prossime settimane.

Di tavoli aperti ce ne sono parecchi, dalla questione rinnovi (Maignan, Krunic, Kjaer, Giroud, giusto per citare i più impellenti), alle sirene di mercato estere, fino ad arrivare ovviamente ai possibili colpi in entrata del Milan. Ed è proprio su quest'ultimo fronte che in queste ore è arrivata una news di calciomercato molto importante: il Milan infatti sarebbe pronto a farsi avanti per bloccare il prossimo colpo per gennaio <<<