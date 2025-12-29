Simonelli conferma: “Milan-Como si giocherà a San Siro”

Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile: arriva la conferma del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

Dopo tante chiacchiere e polemiche relative alla tanto discussa sfida di Serie A, prevista a febbraio tra Milan e Como e destinata all’Australia, il tutto si è trasformato in un nulla di fatto. La partita si giocherà in Italia, più precisamente nel luogo previsto fin dall’inizio, ovvero San Siro.

L’ufficialità è arrivata già la scorsa settimana, ma oggi il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, a Radio Anch’io Sport lo ha confermato, chiarendo anche quando questo accadrà. Ricordiamo che San Siro, per la data prevista da calendario (8 febbraio), non sarà agibile a causa delle Olimpiadi Invernali; di conseguenza la partita sarà spostata alla prima data utile. Ecco cosa ha detto Simonelli:

“Si farà a San Siro nella prima data utile. Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara sarà piazzata il prima possibile, in uno dei mercoledì in cui San Siro sarà libero dalla Champions dell’Inter“.