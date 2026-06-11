Poche ore fa è arrivata una notizia che riguarda direttamente il Milan e il suo mercato. Ralf Rangnick ha dialogato con i rossoneri e ha fatto capire quali fossero le sue condizioni per un trasferimento dopo il Mondiale con l'Austria. In questo frangente di riflessione, la stessa nazionale austriaca ha approfittato del caos attorno alla questione e ha proposto un rinnovo al tecnico tedesco.

La Gazzetta dello Sport parla di un rinnovo per un altro anno di contratto. Così Rangnick si trova in un bivio: allenare il Milan e gettarsi in un progetto da rifondare da zero, oppure giocare un buon Mondiale con l'Austria e portare avanti quanto iniziato. In questo senso la coppa del mondo sarà fondamentale per far capire ai tifosi rossoneri se riusciranno ad avere un allenatore.

Leao e le pretendenti

continua a affermare il suo desiderio di lasciare il. L'ultima volta è avvenuta durante un'intervista a RTP, la tv pubblica portoghese, che il calciatore ha rilasciato ad aprile a San Siro, indossando la maglietta ufficiale del club rossonero: "Futuro? Ho già raggiunto ciò che desideravo con il Milan. Nel mondo del calcio, non si può mai essere certi, è difficile prevedere ciò che porterà il futuro, ma se dovesse accadere, me ne andrò da qui molto felice, soddisfatto di aver aiutato il club a raggiungere il posto che merita".

È ormai chiaro che Leao desideri cambiare squadra, ma chi è interessato a lui? Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Chelsea ha mostrato interesse, ma non ha ancora presentato offerte ufficiali, così come il Galatasaray. Nelle prossime settimane, l'attaccante portoghese parteciperà al Mondiale e chissà che alcune buone prestazioni non possano attirare nuove squadre pronte a fare proposte concrete al Milan.