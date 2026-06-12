Una delle illusioni del Milan nella poco fortunata seconda metà della stagione appena conclusa è stato il gol di Christian Pulisic. L'americano e Rafael Leao sono stati tra i più criticati, poiché la mancanza di incisività in attacco della squadra rossonera da febbraio in poi non è stata gradita. Se il portoghese ha segnato l’ultima volta a marzo, Pulisic non trova il gol con il Milan dal 28 dicembre. Nella sua prima partita con la nazionale americana in vista del Mondiale, un’amichevole contro il Senegal, Pulisic ha subito colpito con un gol e un assist, un traguardo che mancava anche in nazionale da un anno e mezzo. Il calciatore del Milan ha discusso di questi temi in un'intervista rilasciata stamattina alla Gazzetta dello Sport.

Christian Pulisic ha commentato il suo ritorno al gol dopo un lungo periodo di attesa

"Ho detto dopo l’amichevole con il Senegal che segnare era fondamentale, anche se non capivo perché si parlasse esclusivamente di questo. Adesso mi sento rinato e spero che l'attenzione si sposti su altri aspetti, su questa fase storica che stiamo vivendo, che sembra così incredibile, quasi surreale. Questi momenti rimarranno impressi nella memoria degli americani. Ma ora il nostro unico obiettivo è il Paraguay: sarà necessario lottare con tutte le nostre forze e una vittoria iniziale darebbe un forte segnale al girone. "

Tra i vari nomi considerati nelle ultime settimane come potenziali nuovi allenatori del Milan, uno dei candidati principali, il cui status sembra essere in calo in questo momento, è Mauricio Pochettino, attuale allenatore della nazionale americana, che stanotte farà il suo esordio ai Mondiali di casa contro il Paraguay. Il fuoriclasse della squadra è Christian Pulisic, giocatore del Milan e numero 10, che oggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, rispondendo anche alle domande riguardo a un possibile passaggio di Pochettino al Milan.

Come in campo, anche verbalmente Christian Pulisic ha evitato le domande su Pochettino al Milan, concentrandosi più sul legame che ha con lui come allenatore della nazionale americana: "Lo considero esclusivamente il mio allenatore, qui e adesso. Il nostro rapporto è ottimo, davvero positivo. Abbiamo avuto scambi costruttivi negli ultimi giorni: ho chiaro cosa mi richiede e quali sono le mie capacità. Credo che con lui ci stiamo preparando nel migliore dei modi per affrontare il torneo. "