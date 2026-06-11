Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione. Un calciatore che nel corso delle ultime due stagioni è stato un assoluto protagonista e potrebbe iniziare una nuova avventura sempre molto interessante. C'è da capire quali saranno i passaggi che potrebbero portare all'addio di un centrocampista che ha tutte le qualità per fare la differenza sul campo da gioco. Tanta quantità, ma in un Milan che va verso la rivoluzione la scelta migliore potrebbe proprio essere quella di ripartire da capo in tutti i reparti. Ecco i dettagli sul possibile addio di Fofana e l'inizio di una nuova avventura.

I dettagli sull'addio di Fofana

Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders

La notizia è proprio degli ultimi istanti ed arriva dai colleghi di MilanNews. Youssouf Fofana è destinato a lasciare i colori rossoneri secondo il giornale web ed è pronto per mettersi in mostra in un'altra veste. Non dimentichiamo che il calciatore è arrivato dal Monaco per una cifra vicina ai 25 milioni di euro nel corso dell'estate del 2024 ed ora tutto sembra essere pronto per l'inizio di una nuova avventura. Tanti gli estimatori, ma andiamo a vedere nel dettaglio quelle che potrebbero essere le squadre pronte per arrivare alle sue prestazioni.

I numeri di Fofana parlano chiaro

Sia in Europa che in Arabia Saudita pare averedel centrocampo rossonero. Adesso non resta che capire la possibile valutazione del Milan che dovrebbe aggirarsi attorno ai. Vedremo se qualche squadra si farà effettivamente in avanti e proverà a chiudere un affare di mercato che è emerso nel corso delle ultime ore ed è già pronto per regalare diverse sorprese.